Врач рассказала об охватившей Россию «болезни поцелуев»

Инфекционист Зыкова рассказала, как передается «болезнь поцелуев» — мононуклеоз

«Болезнь поцелуев», или мононуклеоз, может передаваться через посуду или слюну. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Минздрава России Ольга Зыкова.

В России сейчас регистрируется от 40 до 80 случаев заболевания на 100 тысяч человек.

В большинстве случаев мононуклеоз передается при контакте со слюной больного или носителя вируса. Кроме того, заражение возможно при совместном использовании посуды (стаканы, чашки), столовых принадлежностей, зубных щеток, помады Ольга Зыкова доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Минздрава России

Реже, отметила врач, инфекция передается воздушно-капельным путем, при переливании крови и от матери ребенку во время беременности.

Как уточнила Зыкова, инфицированность населения — около 90 процентов в возрасте старше 30 лет. У болезни есть два возрастных пика — в детском возрасте до шести лет и в подростковом или молодом возрасте. После инфицирования вирус сохраняется в организме человека на всю жизнь.

Обычно инфекционный мононуклеоз имеет доброкачественное течение. Но возможны такие осложнения, как гепатит, миокардит, пневмония, энцефалит и анемия.

Инфекционный мононуклеоз характерен только для человека, его вызывают герпесвирусы (Herpesviridae), в первую очередь вирус Эпштейна — Барр.

