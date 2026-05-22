Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 22 мая 2026Экономика

Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

Синоптик Голубев рассказал, что москвичей 25 мая ждет апрельская прохлада
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На смену наступившей в мае в Москве июльской жаре в понедельник, 25 мая, придет апрельская прохлада. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Четвертый день в Москве стоит июльская жара, так как норма майской температуры превышена на 10 градусов, однако после выходных ожидается резкое похолодание до апрельских значений и температура будет ниже нормы

Александр Голубевначальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

Синоптик отметил, что похолодание продлится до конца рабочей недели и будет сопровождаться дождями и температурой не выше 16–18 градусов.

Предварительно, к следующим выходным в столице температура начнет незначительно подниматься, однако вернется ли Москва к такой июльской жаре — «покажет время».

Ранее москвичам предсказали учащение смерчей из-за новостроек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok