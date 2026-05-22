Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

Синоптик Голубев рассказал, что москвичей 25 мая ждет апрельская прохлада

На смену наступившей в мае в Москве июльской жаре в понедельник, 25 мая, придет апрельская прохлада. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Четвертый день в Москве стоит июльская жара, так как норма майской температуры превышена на 10 градусов, однако после выходных ожидается резкое похолодание до апрельских значений и температура будет ниже нормы Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

Синоптик отметил, что похолодание продлится до конца рабочей недели и будет сопровождаться дождями и температурой не выше 16–18 градусов.

Предварительно, к следующим выходным в столице температура начнет незначительно подниматься, однако вернется ли Москва к такой июльской жаре — «покажет время».

Ранее москвичам предсказали учащение смерчей из-за новостроек.