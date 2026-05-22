Туроператоры сравнили цены на Турцию и Египет летом

Эксперт Арутюнов: Этим летом отдохнуть в Египте можно за 200 тысяч на семью

В начале летнего сезона Турция и Египет будут стоить примерно одинаково — от 200 тысяч рублей на семью с ребенком, но к августу турецкие отели поднимут минимальную стоимость до 300 тысяч. Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) рассказал гендиректор «Арт-тура» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт прокомментировал сообщение Ассоциации туроператоров России о том, что туристы нашли альтернативу поездкам на Ближний Восток и раскупают туры в Египет. По его словам, на деле же в Египте не все так хорошо, а туристы часто выбирают ОАЭ невзирая на жару.

Египет европейскими туристами считается страной Ближнего Востока, турпоток туда снижается. Поэтому у Египта не такая радужная загрузка. При этом могу сказать, что в аэропорту Дубая ажиотаж, как в лучшие времена. Желающие туда с легкостью летают, но летом там просто элементарно жарко. Египет летом традиционно привлекает больше, чем ОАЭ, но о буме я бы не стал говорить Дмитрий Арутюнов генеральный директор «Арт-тур»

По словам специалиста, Египет будет на пике популярности ближе к августу-сентябрю, когда Турция сильно подорожает. Этим летом отдохнуть в Египте неделю по системе «все включено» в хорошем отеле можно будет за 200 тысяч рублей семьей с ребенком.

Турция, в свою очередь, в начале сезона стоит примерно так же, но к августу цены поднимутся до 250–300 тысяч на троих, а в Египте такого роста не предвидится. Турция популярна из-за более мягкого климата, подметил Арутюнов.

