Дочь Синди Кроуфорд снялась в бюстгальтере для бренда

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд манекенщица и актриса Кайя Гербер в откровенном виде снялась для бренда одежды из денима Re/Done. Публикация появилась на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя наследница знаменитости предстала перед камерой в белом кружевном бюстгальтере. Также она примерила брюки из денима нескольких цветов, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

Известно, что автором кадров выступил популярный нью-йоркский фэшн-фотограф Тайрелл Хэмптон.

В апреле в сети появились снимки 60-летней Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа.