Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 22 мая 2026Мир

Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

«Евротройка» решила усилить поддержку Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Так называемая «Евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) решила в ближайшее время усилить поддержку Украины. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что 22 мая состоялась онлайн-встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Лидеры отдали должное силе и мужеству украинского народа и подтвердили, что в ближайшие месяцы удвоят свою поддержку», — говорится в заявлении.

Данное заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию из Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Искавшая биолаборатории на Украине глава Нацразведки США объяснила свою отставку

    Еще один российский город получит звание «Населенный пункт воинской доблести»

    Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

    Рубио сделал неожиданное заявление об Украине

    Названа причина отставки главы Нацразведки США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok