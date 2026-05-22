Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

«Евротройка» решила усилить поддержку Украины

Так называемая «Евротройка» (Великобритания, Франция и Германия) решила в ближайшее время усилить поддержку Украины. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что 22 мая состоялась онлайн-встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Лидеры отдали должное силе и мужеству украинского народа и подтвердили, что в ближайшие месяцы удвоят свою поддержку», — говорится в заявлении.

Данное заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.