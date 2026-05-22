Объем запасов водохранилищ Крыма оценили

22:26, 22 мая 2026

Аксенов: Запасов воды в водохранилищах Крыма должно хватить на 400 суток
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что нынешних запасов воды в водохранилищах республики в сумме должно хватить примерно на 400 суток. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам чиновника, обильные осадки, выпавшие в этом году, позволили наполнить водохранилища естественного стока до 77 процентов проектного объема. «Суммарно объем воды во всех водохранилищах Крыма (без Чернореченского в Севастополе) составил около 186 миллионов кубометров», — поделился информацией он. Из них 166 миллионов кубометров сосредоточено в питьевых водохранилищах, что на 50 миллионов больше по сравнению с 2025 годом, уточнил Аксенов.

Ранее гидролог Михаил Болгов призвал развернуть реки Сибири в сторону Крыма, чтобы решить проблему нехватки воды.

