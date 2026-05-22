23:23, 22 мая 2026

ВСУ атаковали Новороссийск

Из-за атаки ВСУ на Новороссийск перекрыто движение в сторону Геленджика
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 22 мая начали атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Новороссийск. Как сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, российские военные отражают налет вражеских беспилотников.

В целях безопасности перекрыто движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Также движение транспорта перекрыто в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Прогулки по набережной запрещены.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!» — написал Кравченко.

Глава города попросил не снимать и не выкладывать фото и видео работы противовоздушной обороны, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности очередной атаки ВСУ на город-герой.

