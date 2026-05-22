Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 22 мая 2026Мир

Китай осудил удары ВСУ по гражданским в Старобельске

Постпред КНР при ООН Фу Цун осудил удары ВСУ по гражданским в Старобельске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Китай глубоко встревожен из-за жертв атаки ВСУ в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) и осуждает любые удары по гражданским, заявил постпред Китая при ООН Фу Цун. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай <...> выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности, среди учащихся», — отметил он на заседании Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что Китай осуждает любые атаки на гражданское население.

После атаки беспилотников ВСУ на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в ЛНР ранения получили 35 человек. Во время удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

    В России назвали ответственных за эскалацию украинского конфликта

    Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

    Канадцы решили разделить страну

    Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

    Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

    Зеленский рассказал об ожиданиях от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok