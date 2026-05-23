Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 23 мая 2026Мир

Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

Небензя: России стыдно за западных членов СБ ООН, не упомянувших гибель детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

РФ неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», — пристыдил Небензя.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

    В России назвали ответственных за эскалацию украинского конфликта

    Разгром бронированного канадца ВСУ в зоне СВО попал на видео

    Канадцы решили разделить страну

    Западный профессор раскритиковал дерзкий шаг НАТО против России

    Небензя пристыдил западных членов СБ ООН

    Зеленский рассказал об ожиданиях от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok