Небензя: России стыдно за западных членов СБ ООН, не упомянувших гибель детей

РФ неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

«Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», — пристыдил Небензя.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.