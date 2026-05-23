Мирошник: Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник, комментируя ночную атаку киевского режима по учебному корпусу и общежитию в Старобельске, сделал неутешительное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. Его слова передают «Известия».

Мирошник подчеркнул, что Украина демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей по урегулированию конфликта.

«Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта», — добавил российский посол.

По словам Мирошника, после того, как Украине разблокировали кредит в 90 миллиардов евро, первый транш которого ожидается уже в июне, у Зеленского категорически пропало желание вести переговоры о мире.

ВСУ в ночь на 22 мая нанесли прицельные удары по Старобельскому профессиональному колледжу и общежитию, в котором находились десятки студентов.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ.