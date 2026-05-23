ВСУ ударили по территории российской школы

Пухов: ВСУ ударили по территории школы и зданию администрации в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Энергодар в Запорожской области. Как сообщил глава города Максим Пухов в своем официальном Telegram-канале, 22 мая враг ударил по территории средней общеобразовательной школы № 5.

Удары также были нанесены по зданию администрации, входной группе одного из многоквартирных домов на улице Курчатова и по вышкам сотовой связи.

Под постоянными атаками ВСУ находится и одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар. Только за один день были подавлены или сбиты более 10 вражеских дронов на подходе или в черте российского города.

Кроме того, оказались повреждены несколько гражданских автомобилей.

Из людей никто не пострадал. Пухов попросил соблюдать все меры безопасности и быть предельно внимательными, не игнорировать сигналы об опасности. В городе чрезвычайно высокая дроновая активность.

Ранее в ночь на 22 мая ВСУ нанесли прицельные удары по колледжу и общежитию в Старобельске. Студенты получили многочисленные ранения, есть жертвы.