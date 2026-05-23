Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:27, 23 мая 2026Россия

ВСУ ударили по территории российской школы

Пухов: ВСУ ударили по территории школы и зданию администрации в Энергодаре
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Пухов LIVE / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Энергодар в Запорожской области. Как сообщил глава города Максим Пухов в своем официальном Telegram-канале, 22 мая враг ударил по территории средней общеобразовательной школы № 5.

Удары также были нанесены по зданию администрации, входной группе одного из многоквартирных домов на улице Курчатова и по вышкам сотовой связи.

Под постоянными атаками ВСУ находится и одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар. Только за один день были подавлены или сбиты более 10 вражеских дронов на подходе или в черте российского города.

Кроме того, оказались повреждены несколько гражданских автомобилей.

Из людей никто не пострадал. Пухов попросил соблюдать все меры безопасности и быть предельно внимательными, не игнорировать сигналы об опасности. В городе чрезвычайно высокая дроновая активность.

Ранее в ночь на 22 мая ВСУ нанесли прицельные удары по колледжу и общежитию в Старобельске. Студенты получили многочисленные ранения, есть жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по территории российской школы

    В США выступили с заявлением о наступлении Украины

    Ряд улиц в Москве перекроют 23 мая из-за полумарафона

    Австрийский космонавт рассказал о приглашении вдовы Гагарина на танец

    Постпреда Украины при ООН пригласили в Россию

    Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу

    ЕС захотел отменить антироссийские санкции против одной компании

    В Раде заявили о росте стоимости взяток по отсрочке от мобилизации

    В России сделали неутешительное заявление о Зеленском

    Зампостпреда США при ООН выступила с важным обращением после атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok