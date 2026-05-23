На нефтебазе произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Новороссийске после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Новороссийске после падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность была объявлена вечером 22 мая в двух российских черноморских городах: Новороссийске и Геленджике.