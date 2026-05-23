РИА Новости: Колумбийские наемники не понимают масштаб украинского конфликта

Колумбийские наемники не понимают масштаб украинского конфликта и не осознают размах боевых действий, из-за чего недооценивают риски службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Причину назвал аналитик Виктор Курреа-Луго в беседе с РИА Новости.

«Они не понимают, что такое международный военный конфликт. Они недооценивают, не понимают его масштаб», — объяснил Курреа-Луго.

По его словам, колумбийские наемники имеют опыт низкоинтенсивных боевых действий, из-за чего до конца не осознают значение авиации и дронов.

Ранее был раскрыт маршрут наемников из Колумбии на Украину. По данным источника, их часто принимают на границе Польши и Украины, везут в части, а затем их следы теряются.