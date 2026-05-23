Стало известно решение Трампа о новых ударах по Ирану

WSJ: Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану и дать шанс дипломатии

Президент США Дональд Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что в пятницу, 22 мая, американский лидер провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Исламской Республики. В итоге глава Белого дома не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов, говорится в материале.

Однако ранее Axios сообщал, что Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.

До этого президент США сообщил, что ожидает от Тегерана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать.