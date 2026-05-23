04:10, 23 мая 2026Культура

Киркоров поделился новостью о прибавлении в семье

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров в своем Telegram-канале 22 мая поделился с поклонниками счастливой новостью — в его семье прибавление.

Новым членом семьи артиста стал белоснежный пушистый щенок французской породы бишон-фризе по кличке Сырник. Малыш прибыл в Москву из Еревана.

«Сырничек, мой маленький, добро пожаловать в нашу ненормальную и сумасшедшую семейку», — отметил на видео Киркоров.

У музыканта также живет щенок породы мальтипу по имени Леонардо, который часто сопровождает его в поездках. Малыш набирает в Сети большую популярность и собирает тысячи лайков.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о подарке от короля американской поп-музыки Майкла Джексона.

