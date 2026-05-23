03:50, 23 мая 2026

На Западе пригрозили США из-за конфликта на Украине

Журналист Христофору заявил, что США больше не могут вести сразу несколько войн
Марина Совина (ночной редактор)

Кипрский журналист Алекс Христофору в интервью блогеру Марио Навфалю на его YouTube-канале заявил, что участие США в конфликтах на Украине и в других регионах мира, по его мнению, создало угрозу как для всего мира, так и для самих американцев.

«Они убеждены в том, что эти войны – это безграничная власть, неограниченное оружие, неограниченные деньги. Но это так не работает», — сказал эксперт.

По его мнению, такая агрессивная политика уже привела к тому, что США утратили способность одновременно участвовать в нескольких военных конфликтах.

Христофору отметил, что сейчас США впервые столкнулись с серьезными ограничениями по ресурсам и времени. По его мнению, Вашингтон не способен одновременно участвовать сразу в нескольких конфликтах — противостоять Ирану, продолжать поддержку Израиля, помогать Украине и вести затяжное противостояние с Россией. Он также отметил, что ситуация продолжает только усугубляться.

Ранее Христофору заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву.

