03:40, 23 мая 2026

Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

Александра Синицына

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «Майкл», где рассказал о подарке от Майкла Джексона. Речь о перчатке, которую артист надел впервые, передает «Газета.Ru».

Киркоров уточнил, что знаменитый иностранный коллега подарил ему, помимо перчатки, еще и головной убор, но он не сохранился.

«Сегодня у меня даже перчатка от Майкла Джексона. Подарил вместе с котелком, но котелок, к сожалению, потерялся при переезде», — сообщил певец.

По словам Киркорова, он еще никогда не надевал подаренную Джексоном перчатку. Он решил, что аксессуар «ждал своего часа».

«Майкл» выйдет в России 28 мая. Его называют одним из самых проблемных кинопроектов последних лет. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник звезды.

