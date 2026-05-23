03:38, 23 мая 2026Россия

В России раскрыли отношение Европы к коррупционным скандалам на Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков в мессенджере Max заявил, что странам Европы безразличны коррупционные скандалы на Украине, если Киев продолжает выполнять задачу по противостоянию России.

Им плевать на все, даже на расхищение их собственной помощи, лишь бы продолжать воевать украинскими руками против России, — написал он.

Сенатор считается, что дальнейшее усиление вовлеченности Европы в конфликт может привести к его более прямой и масштабной эскалации.

Ранее газета Die Zeit писала, что европейские лидеры потребовали от президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала в стране, дав понять, что от этого зависит перспектива вступления Киева в Европейский союз.

