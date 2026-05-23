04:25, 23 мая 2026

SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества

SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX сообщила, что космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3, предназначенные для пилотируемых миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет.

Полет стал 12-м по счету испытанием многоразовой ракетной системы. Запуск прошел с площадки Starbase в районе Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Ракета-носитель Super Heavy стартовала в 17:30 22 мая (23 мая в 01:30 мск).

После отделения от носителя корабль совершил неполный виток вокруг Земли продолжительностью чуть больше часа, затем сошел с орбиты и с помощью двигателей выполнил мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Днем ранее SpaceX отложила 12-й испытательный полет многоразовой транспортной системы Starship из-за неполадок с гидравлической установкой на пусковом столе.

