SpaceX отложила испытательный полет Starship

Компания SpaceX отложила 12-й испытательный полет Starship

SpaceX отложила 12-й испытательный полет многоразовой транспортной системы Starship из-за неполадок с гидравлической установкой на пусковом столе. Об этом в сети X рассказал глава компании Илон Маск.

Полет системы должен был состояться 21 мая.

В настоящее время очередная попыткка запуска Starship намечена на 22 мая.

Ранее SpaceX переносила 12-летные испытания Starship.

11-е летные испытания Starship, включающего ускоритель (первую ступень системы) Super Heavy и корабль (вторую ступень) Starship, состоялись в октябре 2025 года.

10-е летные испытания Starship прошли в августе прошлого года.