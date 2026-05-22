09:12, 22 мая 2026Наука и техника

SpaceX отложила испытательный полет Starship

Компания SpaceX отложила 12-й испытательный полет Starship
Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

SpaceX отложила 12-й испытательный полет многоразовой транспортной системы Starship из-за неполадок с гидравлической установкой на пусковом столе. Об этом в сети X рассказал глава компании Илон Маск.

Полет системы должен был состояться 21 мая.

В настоящее время очередная попыткка запуска Starship намечена на 22 мая.

Ранее SpaceX переносила 12-летные испытания Starship.

11-е летные испытания Starship, включающего ускоритель (первую ступень системы) Super Heavy и корабль (вторую ступень) Starship, состоялись в октябре 2025 года.

10-е летные испытания Starship прошли в августе прошлого года.

