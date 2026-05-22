09:48, 22 мая 2026

Ядовитый паук проделал дыру в животе циркового артиста

Никита Савин
Фото: morslasdert / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании паук ложная вдова (род Steatoda) проделал дыру в животе жителя Лондона. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний Адриан Мартел, работающий цирковым артистом, почувствовал зуд в правой части живота в начале апреля. На следующий день на этом месте появилась шишка. Он отправился в больницу. Врачи приняли шишку за вросший волос, прописали Мартелу антибиотики и отпустили домой.

«На следующий день все стало хуже. Рана почернела и открылась. Но мне сказали просто подождать, когда антибиотики подействуют. Когда я вернулся в больницу через два дня, там была огромная гнойная рана в виде кратера», — рассказал британец. После этого ему удалили часть пораженной кожи и обработали рану.

Врачи так и не сказали, что именно случилось с Мартелом, однако он уверен, что его укусила ложная вдова, так как он заметил паука в машине незадолго до появления раны. Хотя яд этих пауков не так опасен, как яд настоящих черных вдов, они переносят патогенные бактерии, которые могут вызвать тяжелые поражения кожных покровов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании началось нашествие ядовитых пауков рода Steatoda. С 2019 по 2022 год 179 британцев оказались в больнице после укусов ядовитых пауков, а в период с 2022 по 2025 год госпитализаций было уже 259.

