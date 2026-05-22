Пашинян назвал Россию сверхдержавой, которую нужно уважать. Как он прокомментировал отношения с Москвой и визит Зеленского?

Пашинян: Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Так он ответил на вопрос о кризисе в отношениях Москвы и Еревана.

С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением Никол Пашинян премьер-министр Армении

При этом он отметил, что в обеих странах есть «много людей, желающих кризиса в наших отношениях».

Пашинян прокомментировал визит Зеленского в Армению

Также на брифинге Пашинян высказался о недавнем визите в Армению Владимира Зеленского. Президент Украины прибыл в Ереван 3 мая для участия в саммите Европейского политического сообщества, который также посетили лидеры стран Евросоюза (ЕС). Стороны обсуждали вопросы безопасности, процесс сближения Армении с ЕС и перспективы разрешения украинского конфликта. По итогам саммита Армения и ЕС подписали договор о запуске партнерства.

Пашинян задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в республику. «А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать?» — заявил Пашинян. Он отметил, что во время конфликта Армении и Азербайджана президент России Владимир Путин посещал Баку. Это, по его словам, не вызвало вопросов в Ереване.

Во время саммита Зеленский сделал несколько антироссийских заявлений, которые премьер-министр Армении оставил без внимания. Пашинян объяснил это тем, что «не должен реагировать на все подряд».

«Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», — подчеркнул он.

При этом в Кремле отметили, что предоставление в Ереване площадки для антироссийских заявлений противоречит духу отношений между Россией и Арменией.

Пашинян высказался о выходе Армении из ЕАЭС

Ранее премьер-министр предупредил, что выход страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будет внезапным. Однако президент России порекомендовал Армении как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС.

Пашинян отметил, что статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама Армения, а любые вопросы о членстве республики в организации он готов обсудить с другими членами объединения.

«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет», — сказал он.