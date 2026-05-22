Пашинян высказался о процедуре выхода Армении из ЕАЭС

Пашинян: Статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама Армения

Статус Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может обсуждать только сама Армения — страна, которая может решить выйти из организации. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Armenpress.

«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть, страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет», — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что любые вопросы о членстве Армении в организации могут обсуждаться с другими членами объединения. По его словам, Ереван готов ответить на все имеющиеся вопросы.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов двух стран. Премьер Армении назвал РФ сверхдержавой, отметив, что с ее интересами нужно считаться.