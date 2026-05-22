09:38, 22 мая 2026

Названо условие подорожания нефти до 200 долларов

ET: Нефть подорожает до 200 долларов, если Ормузский пролив не откроют
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Аналитики Wood Mackenzie подготовили отчет, в котором обрисовали несколько сценариев развития ситуации на мировом рынке нефти. Их выводы приводит издание Economic Times (ET).

Согласно наиболее оптимистичному сценарию «Быстрого мира», воюющие стороны достигают соглашения к июню, что приносит немедленное облегчение мировой экономике. Цена на нефть марки Brent снижается примерно до 80 долларов за баррель к концу 2026 года и далее падает до 65 долларов за баррель в 2027-му.

Сценарий «Летнего урегулирования» предполагает, что переговоры продолжатся до конца лета, а пролив будет в значительной степени закрыт. Дефицит нефти и сжиженного природного газа сохранится до III квартала 2026-го с риском неглубокой глобальной рецессии во II половине текущего года.

Согласно наихудшему сценарию, судоходство в проливе остается невозможным до конца 2026 года, а вспышки напряженности между двумя сторонами будут еще больше ограничивать поставки нефти. Как следствие, нефть может подорожать до 200 долларов за баррель.

По данным Goldman Sachs, мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов убывают рекордными темпами. Международное энергетическое агентство уже предупредило, что летом 2026 года нефтяные рынки могут оказаться в красной зоне из-за истощения запасов и роста спроса в разгар туристического сезона.

