10:22, 22 мая 2026Мир

Генсек НАТО высказался об участии альянса в миссии в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Jonas Nilsson / Reuters

Проблема Ормузского пролива актуальна для всех стран — членов НАТО, но не для самого альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Свобода судоходства [в Ормузском проливе] находится под угрозой. Это актуально для всех союзников, но, возможно, не для НАТО как альянса. Однако если где-то потребуется наша помощь, мы готовы помочь», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают взимание платы с судов в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон настаивает на том, чтобы пролив был открыт, поскольку это международный водный путь.

