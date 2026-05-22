10:57, 22 мая 2026

На Западе оценили сохранность российского ЯО в Белоруссии

Иван Потапов
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Белоруссия имеет всю необходимую инфраструктуру для хранения и обслуживания российского ядерного оружия (ЯО). С такой оценкой выступил Military Watch Magazine (MWM).

«Несмотря на отказ от ЯО в середине 1990-х годов, Белоруссия сохранила значительную инфраструктуру и ноу-хау для использования ядерного арсенала, что неоднократно подчеркивалось руководством страны при обсуждении возможности размещения российского ЯО на своей территории», — говорится в публикации западного журнала.

Издание подчеркивает, что Минск активно укрепляет свою оборону, закупая, в частности, российские системы противовоздушной обороны, истребители, вертолеты и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК).

Ранее MWM заметил, что российский ОТРК «Искандер-К» может наносить ядерные удары по всей Европе.

В мае Минобороны России сообщило, что в рамках российских ядерных учений в Белоруссии обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района.

