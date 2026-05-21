Наука и техника
09:34, 21 мая 2026Наука и техника

В Белоруссию доставили ядерные боеприпасы

В Белоруссию доставили ядерные боеприпасы
Иван Потапов
Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В рамках российских ядерных учений в Белоруссию обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России.

Как пишет российское военное ведомство, речь идет о спецбоеприпасах для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Ранее Минобороны России показало развертывание ОТРК «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии.

Как замечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Европе следует воспринимать учения ядерных сил России в качестве предупреждения.

