Правоохранители заинтересовались рехаб-центром Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

Следователи начали проверку рехаб-центра певца Стаса Пьехи с проживанием за 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание Baza.

Проверка проходит по статье 238 («Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга обвинил в издевательствах над пациентами рехаб-центр Пьехи. В самой клинике все обвинения назвали выдумкой. Руководство рехаба отметило, что сталкивается с тяжелыми случаями. Из-за «недовольного» пациента якобы приходилось вызывать полицию.