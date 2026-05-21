Определен главный фаворит ЧМ-2026 по хоккею

Аналитики считают главным фаворитом ЧМ-2026 по хоккею сборную Канады

Букмекеры определили главного фаворита ЧМ-2026 по хоккею. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что наиболее вероятным победителем соревнований является сборная Канады. Ставки на ее успех принимаются с коэффициентом 1,85. Далее в списке фаворитов идут команды Финляндии и Швейцарии — котировки на их победу составляют 5,50 и 6,50 соответственно.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года проходит в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (IIHF) возвращать представителей страны на соревнования. IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлялся.