Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 21 мая 2026Забота о себе

Раскрыты самые эффективные виды спорта для достижения долголетия

Ученый Бюттнер: Теннис положительно влияет на психическое и физическое здоровье
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maxisport / Shutterstock / Fotodom

Ученый, эксперт по долголетию и научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер заявил, что для продления жизни необходимо регулярно заниматься физической активностью. В разговоре с изданием El Confidencial он раскрыл самые эффективные виды спорта для достижения долголетия.

По словам Бюттнера, долголетие складывается из следующих составляющих: движение, социальное взаимодействие и эмоциональное благополучие. Любой вид спорта, при занятии которым необходимо в руках держать ракетку, объединяет все три этих компонента. В качестве примера специалист привел пиклбол, теннис и бадминтон.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, эти виды спорта требуют координации, а также в них есть соревновательный момент и чувство общности, добавил ученый. Сочетание этих факторов оказывает положительное влияние как на психическое, так и на физическое здоровье. К тому же эти занятия являются доступными, поэтому их легко можно включить в повседневную жизнь, отметил Бюттнер.

Ранее терапевт Алексей Абызов раскрыл главные правила здорового долголетия. Так, он порекомендовал разнообразно и сбалансированно питаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok