13:39, 21 мая 2026Из жизни

Прохожий попытался спасти женщину от крокодила и стал его жертвой

В Кении крокодил растерзал двух человек
Юлия Юткина
Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В реке Ати, Кения, два человека стали жертвой одного крокодила. Об этом сообщает TV47 Digital.

Первой жертвой хищника стала 35-летняя женщина. Крокодил набросился на нее, когда она набирала воду в реке. Это заметил прохожий — 20-летний молодой человек. Он попытался спасти женщину, но крокодил растерзал и его. Пока спасателям не удалось найти их останки.

Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
В 2025 году в реке Ати от нападения крокодилов не стало трех человек.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. В больнице пострадавшей наложили швы и назначили курс антибиотиков от инфекций.

