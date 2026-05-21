Прохожий попытался спасти женщину от крокодила и стал его жертвой

В реке Ати, Кения, два человека стали жертвой одного крокодила. Об этом сообщает TV47 Digital.
Первой жертвой хищника стала 35-летняя женщина. Крокодил набросился на нее, когда она набирала воду в реке. Это заметил прохожий — 20-летний молодой человек. Он попытался спасти женщину, но крокодил растерзал и его. Пока спасателям не удалось найти их останки.
В 2025 году в реке Ати от нападения крокодилов не стало трех человек.
Ранее сообщалось, что в Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. В больнице пострадавшей наложили швы и назначили курс антибиотиков от инфекций.