Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

В Зимбабве женщина отбилась от крокодила, который утащил ее под воду

В Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. Об этом сообщает Pindula News.

Сельская жительница Шамисо Чимханджу вместе с мужем Мозесом вброд переходила реку Мудзи, чтобы попасть на свое поле, которое находится на противоположном берегу от поселка. В этот момент рептилия внезапно схватила ее за ногу и утащила под воду. Женщина начала яростно отбиваться, нанося удары по морде и глазам хищника. Уже находясь в пасти крокодила, она чудом разомкнула его челюсти и выбралась из воды с рваными ранами.

Пострадавшую госпитализировали в больницу округа Чиманимани, где ей наложили швы и начали курс антибиотиков от инфекций. В тот же день Чимханджу дала интервью местным СМИ. «Я думала, что умру, но моя воля к жизни оказалась сильнее», — сказала она.

Местные власти призвали жителей быть осторожными при переходе рек в сезон дождей, когда крокодилы особенно агрессивны. Охотники уже прочесывают берега в поисках хищника-людоеда, который может представлять опасность для других селян.

Случаи нападения крокодилов на людей в этом районе Зимбабве фиксируются нечасто, но в последние годы их количество выросло из-за засухи, которая вынуждает животных покидать обмелевшие водоемы в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена, а также шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуке. Ни одна из них не принадлежала погибшему.