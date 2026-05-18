Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:11, 18 мая 2026Из жизни

Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

В Зимбабве женщина отбилась от крокодила, который утащил ее под воду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В Зимбабве 42-летняя женщина отбилась от крокодила, который напал на нее, когда она переходила реку. Об этом сообщает Pindula News.

Сельская жительница Шамисо Чимханджу вместе с мужем Мозесом вброд переходила реку Мудзи, чтобы попасть на свое поле, которое находится на противоположном берегу от поселка. В этот момент рептилия внезапно схватила ее за ногу и утащила под воду. Женщина начала яростно отбиваться, нанося удары по морде и глазам хищника. Уже находясь в пасти крокодила, она чудом разомкнула его челюсти и выбралась из воды с рваными ранами.

Пострадавшую госпитализировали в больницу округа Чиманимани, где ей наложили швы и начали курс антибиотиков от инфекций. В тот же день Чимханджу дала интервью местным СМИ. «Я думала, что умру, но моя воля к жизни оказалась сильнее», — сказала она.

Местные власти призвали жителей быть осторожными при переходе рек в сезон дождей, когда крокодилы особенно агрессивны. Охотники уже прочесывают берега в поисках хищника-людоеда, который может представлять опасность для других селян.

Случаи нападения крокодилов на людей в этом районе Зимбабве фиксируются нечасто, но в последние годы их количество выросло из-за засухи, которая вынуждает животных покидать обмелевшие водоемы в поисках пищи.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в ЮАР в брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена, а также шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуке. Ни одна из них не принадлежала погибшему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

    На Западе забеспокоились из-за укрепления отношений России и Китая

    Популярные препараты связали со снижением риска смерти от рака

    Москвичам рассказали об изменившихся грозах

    В России попробуют продать национализированную компанию в два раза дешевле

    В Раде указали на украинскую армию «мepтвыx душ» на одном направлении

    Люди в масках записали угрозы Пашиняну со словами «ты должен ответить»

    Женщина отбилась от напавшего на нее крокодила и выжила

    Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

    В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok