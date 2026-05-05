В брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена

В ЮАР останки владельца отеля нашли в брюхе крокодила

В ЮАР в брюхе крокодила нашли останки владельца отеля, которого унесло течением реки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летний Габриэль Батиста пересекал затопленный мост на внедорожнике, но течение опрокинуло автомобиль. Бизнесмен выбрался из машины и попытался добраться до берега вброд, однако поток унес его вниз по реке.

На следующий день сотрудники полиции с помощью дрона осмотрели крокодилов на острове в 60 метрах от переправы, где пропал Батиста. Одна из рептилий лежала неподвижно, будто недавно поела. В субботу, 2 мая, ее подстрелил снайпер. Затем с вертолета на кишащий крокодилами остров спустили капитана полиции Джои Потгитера. Он закрепил гигантскую тушу на тросе и вместе с ней поднялся в воздух.

В брюхе крокодила нашли две человеческие руки с кистями и половину грудной клетки. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Батисте.

Также внутри крокодила обнаружили шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуках. Ни одна из них не принадлежала погибшему. Полицейские не исключают, что хищник годами охотился на людей на той же переправе, где пропал Батиста.

