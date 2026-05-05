Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:06, 5 мая 2026Из жизни

В брюхе крокодила нашли пропавшего бизнесмена

В ЮАР останки владельца отеля нашли в брюхе крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В ЮАР в брюхе крокодила нашли останки владельца отеля, которого унесло течением реки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летний Габриэль Батиста пересекал затопленный мост на внедорожнике, но течение опрокинуло автомобиль. Бизнесмен выбрался из машины и попытался добраться до берега вброд, однако поток унес его вниз по реке.

На следующий день сотрудники полиции с помощью дрона осмотрели крокодилов на острове в 60 метрах от переправы, где пропал Батиста. Одна из рептилий лежала неподвижно, будто недавно поела. В субботу, 2 мая, ее подстрелил снайпер. Затем с вертолета на кишащий крокодилами остров спустили капитана полиции Джои Потгитера. Он закрепил гигантскую тушу на тросе и вместе с ней поднялся в воздух.

Материалы по теме:
Пей до капли Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Пей до каплиПтицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
18 октября 2018
Ласковый зверь. Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
Ласковый зверь.Почему медведь стал главным символом России и что сегодня угрожает этим животным?
30 марта 2022

В брюхе крокодила нашли две человеческие руки с кистями и половину грудной клетки. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Батисте.

Также внутри крокодила обнаружили шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуках. Ни одна из них не принадлежала погибшему. Полицейские не исключают, что хищник годами охотился на людей на той же переправе, где пропал Батиста.

Ранее в Австралии молодой человек выжил после нападения гребнистого крокодила, который является самой большой рептилией в мире. Нападение произошло 18 апреля в популярном у местных жителей и туристов кемпинге недалеко от города Брум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Рэпер Navai на своем Ferrari попал в ДТП в центре Москвы

    Ирина Салтыкова показала фигуру в бикини в честь 60-летия и вызвала споры в сети

    Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

    Call of Duty впервые не выйдет на популярных консолях

    Россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой

    SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой

    Москвичам рассказали о погоде в праздники

    Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

    Мужчина украл часы у туриста в Европе и попался из-за следов ДНК на оброненных наушниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok