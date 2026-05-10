Военкор сыронизировал над отставкой министра обороны Латвии

Военкор Коц: Хорошо быть министром обороны Латвии, но как война — так увольняйся

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сыронизировал над отставкой министра обороны Латвии Андриса Спрудса, который ушел с поста после того, как украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство республики.

В частности, Коц обратил внимание на реакцию латвийского министра. По его словам, вместо жестких заявлений в адрес Украины или обещаний сбивать иностранные дроны в будущем, Спрудс предпочел «поджать хвост и [спрятаться] в кусты».

«Хорошо быть министром обороны Латвии, но как война — так хоть увольняйся», — написал Коц, выразив сомнение в боеспособности латвийской армии.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник. Андрис Спрудс заявил, что дрон мог принадлежать Украине. Отмечалось, что на территории республики упал как минимум еще один БПЛА. В связи с инцидентом МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в республике Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после падения на территории страны БПЛА, несмотря на то что он принадлежал Украине и направлялся в сторону РФ.