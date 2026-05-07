10:34, 7 мая 2026

На территории нефтебазы в Латвии разбился беспилотник

LSM.lv: На территории нефтебазы в Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Об этом со ссылкой на военных сообщает портал LSM.lv.

«Около половины четвертого в Госполицию поступил вызов на объект хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне, где был виден дым. Первоначальная информация указывает на то, что на месте происшествия, возможно, упал дрон», — говорится в публикации.

Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами.

