Европейский премьер-министр призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева о конце спокойного сна для Европы

НАТО следует всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о конце «спокойного сна» для Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Вчера бывший президент [России] Медведев заявил, что мирный сон граждан Европейского союза закончился. Всем в НАТО пора наконец начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — написал он.

Ранее Медведев, комментируя инцидент с падением беспилотника на территории Румынии, призвал лидеров ЕС «заткнуться» на эту тему. «Это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал зампред Совбеза РФ.

В ночь на 29 мая БПЛА врезался в многоэтажный дом в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что принадлежность залетевшего на территорию Румынии беспилотника невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента произошедшего, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.