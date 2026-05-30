16:06, 30 мая 2026

Mercedes-Benz попал под угрозу запрета в США из-за китайских акционеров

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Автомобильный бренд Mercedes-Benz столкнулся с угрозой полного прекращения своей деятельности на американском рынке. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на собственные источники в автоиндустрии.

С их слов, в Конгрессе США на данный момент проходит рассмотрение новый двухпартийный законопроект, направленный на ограничение работы производителей, связанных с КНР. Он предусматривает введение в стране официального запрета на продажи машин автобрендов, в структуре капитала которых прямо или косвенно присутствуют доли, принадлежащие правительствам иностранных государств-противников, включая Китай. Под это описание подходит Mercedes-Benz, крупнейшим индивидуальным акционером которого является BAIC, китайский государственный автопроизводитель.

Источники сообщили CNBC, что предусмотренные в проекте закона исключения не будут распространяться на компанию Mercedes-Benz, которая имеет значительные производственные мощности в стране.

Ранее китайскому автопрому предрекли конец «золотой эры». По словам гендиректора компании Nio Уильяма Ли, динамика снизилась после нескольких лет активных продаж электромобилей и подключаемых гибридов. Внутренний рынок за этот период перестал быть растущим, теперь его можно охарактеризовать как «насыщенный», указал Ли. Продажи автомобилей в стране снижаются уже на протяжении семи месяцев.

