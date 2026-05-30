Mercedes-Benz попал под угрозу запрета в США из-за китайских акционеров

CNBC: Над Mercedes нависла угроза ухода с американского рынка из-за китайских инвесторов

Автомобильный бренд Mercedes-Benz столкнулся с угрозой полного прекращения своей деятельности на американском рынке. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на собственные источники в автоиндустрии.

С их слов, в Конгрессе США на данный момент проходит рассмотрение новый двухпартийный законопроект, направленный на ограничение работы производителей, связанных с КНР. Он предусматривает введение в стране официального запрета на продажи машин автобрендов, в структуре капитала которых прямо или косвенно присутствуют доли, принадлежащие правительствам иностранных государств-противников, включая Китай. Под это описание подходит Mercedes-Benz, крупнейшим индивидуальным акционером которого является BAIC, китайский государственный автопроизводитель.

Источники сообщили CNBC, что предусмотренные в проекте закона исключения не будут распространяться на компанию Mercedes-Benz, которая имеет значительные производственные мощности в стране.

