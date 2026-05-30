16:47, 30 мая 2026

Риск финансового краха ООН связали с противостоянием США и Китая

WSJ: Над ООН нависла угроза банкротства из-за приостановки выплат со стороны США и Китая
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Над Организацией Объединенных Наций (ООН) нависла угроза полного финансового коллапса из-за геополитического соперничества США и Китая. Обе страны перестали в полном объеме выплачивать взносы, используя финансирование как рычаг давления в борьбе за контроль над этой международной структурой, следует из публикации The Wall Street Journal (WSJ).

Наличные средства организации закончатся к середине августа 2026 года, предупреждают авторы материала. На долю Пекина и Вашингтона приходится около 42 процентов базового бюджета ООН, поэтому срыв платежей поставил организацию на грань банкротства.

В частности, суммарный долг США перед ООН и миссиями по поддержанию мира превысил 4 миллиарда долларов, уточнил WSJ. Отмечено, что администрация американского лидера Дональда Трампа сознательно заблокировала выплаты и вышла из десятков специализированных программ, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Американская сторона, в свою очередь, назвала эти действия борьбой с неэффективными тратами.

Старший чиновник Госдепартамента Майкл Дж. Десомбр и постпред США при ООН Майк Уолтц заявили, что Вашингтон ждет от ООН «результатов», и предложили представителям объединения «адаптироваться» и провести сокращения. Там также отметили, что гуманитарная помощь теперь будет выделяться только под конкретные задачи.

Положение дел в организации усугубило поведение Китая, который, по мнению авторов, специально решил затягивать взносы с целью давления на ООН. Из-за дефицита бюджета организация уже закрыла часть офисов и упразднила три тысячи должностей в секретариате. В штаб-квартире же сократили часы работы переводчиков и отключили эскалаторы.

В январе 2026 года генсек всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что над объединением нависла угроза финансового коллапса. Если государства-члены ООН не будут в срок выполнять свои обязательства по вносам, организацию ждет пересмотр финансовых правил, указал Гуттериш. Он также предупредил о рисках невыполнения программы бюджета на 2026 год.

