21:40, 30 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе назвали неочевидный эффект от ударов «Орешника»

Advance: Каждый удар «Орешника» — это послание Украине и Западу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Россия применяет ракетный комплекс «Орешник» для того, чтобы посылать важные сигналы Украине и Западу. Такое мнение выразило хорватское издание Advance.

Как утверждается в материале, «Орешник» относится к категории вооружения, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный.

«Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте», — отмечается в статье. Advance называет «Орешник» дорогим оружием для дорогих посланий.

Ранее эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» является посланием Европе. По его словам, он заключается в том, что от «Орешника» никому не защититься.

