Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии сыграет с Швейцарией в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2026 года в Швейцарии. Об этом сообщат корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу финнов. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Пуйстола, Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю.

Финляндия стала вторым финалистом чемпионата мира, первыми право сыграть в решающем матче завоевали хозяева турнира — швейцарцы. Они победили норвежцев со счетом 6:0.

Финал состоится в воскресенье, 31 мая. Он начнется в 21:20 по московскому времени.