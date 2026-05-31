Трамп заявил о согласии Ирана на важное условие США

Трамп: Иран согласился на полный отказ от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на полный отказ от ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, изначально Тегеран согласился на отказ от разработки ядерного оружия, однако затем он сказал: «хорошо, а что будет, если вы его купите?»

«Так что теперь [в соглашении] сказано: "мы не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие". Это большая разница», — рассказал он.

Ранее Трамп пожаловался на медленный темп переговоров с Ираном. «Мы медленно продвигается к тому, чего хотим», — сказал он. По его словам, медленный прогресс в переговорах связан с тем, что исламскую республику представляют «очень трудные переговорщики».