Трамп пожаловался на Иран

Трамп: Переговоры США и Ирана продвигаются очень медленно

Президент США Дональд Трамп пожаловался на медленный темп переговоров с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы медленно продвигается к тому, чего хотим», — сказал он. По его словам, медленный прогресс в переговорах связан с тем, что исламскую республику представляют «очень трудные переговорщики».

Ранее стало известно, что Трамп ужесточил условия потенциальной мирной сделки с Ираном. Неизвестно, о каких именно изменениях идет речь, но, как рассказали два чиновника, американский лидер обеспокоен возможной разморозкой иранских активов.

До этого американский лидер также озвучил два ключевых требования к Ирану: он должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, а также открыть Ормузский пролив.