Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:34, 31 мая 2026Мир

Киеву предрекли возможную потерю союзника после одного решения

Бондаренко: Киев может лишиться поддержки Польши, если продолжит прославлять нацизм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Киев может лишиться поддержки Польши, если продолжит прославлять нацизм. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал политолог, эксперт по польской политике Юрий Бондаренко.

Таким образом политолог прокомментировал предложение польского президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

«Действия Навроцкого подтверждают, что власти следуют за настроениями народа. Украина, безусловно, может лишиться поддержки. Власти вынуждены следовать за настроениями избирателей, потому что выборы не за горами, им нужно соответствовать настроениям масс, под половичок этот мусор не заметешь» — высказался эксперт.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Он назвал решение Киева чествованием мясников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Москве дошкольник выпал с девятого этажа и выжил

    Трамп заявил о согласии Ирана на важное условие США

    В США жестко высказались об отношении к русским в Европе

    Киеву предрекли возможную потерю союзника после одного решения

    Трамп пожаловался на Иран

    Бойцов ВСУ уличили в надругательстве над верой

    В США сообщили об ужесточении условий сделки с Ираном

    Врач назвала самые опасные для зубов продукты

    В МИД предупредили об угрозе для всего мира после атаки ВСУ на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok