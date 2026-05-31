Киеву предрекли возможную потерю союзника после одного решения

Бондаренко: Киев может лишиться поддержки Польши, если продолжит прославлять нацизм

Киев может лишиться поддержки Польши, если продолжит прославлять нацизм. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал политолог, эксперт по польской политике Юрий Бондаренко.

Таким образом политолог прокомментировал предложение польского президента Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

«Действия Навроцкого подтверждают, что власти следуют за настроениями народа. Украина, безусловно, может лишиться поддержки. Власти вынуждены следовать за настроениями избирателей, потому что выборы не за горами, им нужно соответствовать настроениям масс, под половичок этот мусор не заметешь» — высказался эксперт.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Он назвал решение Киева чествованием мясников.