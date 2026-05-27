18:36, 27 мая 2026

В Польше назвали одно решение Зеленского плевком в лицо полякам

Экс-премьер Польши Миллер заявил о сознательном оскорблении Варшавы Зеленским
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Об этом политик написал в соцсети X.

Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

«Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции» — написал Миллер. Он назвал решение киевского режима чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

Ранее Зеленский присвоил указанное наименование Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. На счету Украинской повстанческой армии множество преступлений, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

До этого Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН-УПА. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.

