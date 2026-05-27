19:30, 27 мая 2026

Россиянин выиграл десять миллионов рублей на Суперфинале Кубка России

Владислав Уткин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянин выиграл десять миллионов рублей на Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 2 892 000 рублей на ничью в основное время. Коэффициент ставки составил 3,50.

Команды сыграли между собой со счетом 1:1, «Спартак» победил лишь в серии послематчевых пенальти. Таким образом, общий выигрыш беттора составил 10 122 000 рублей.

Ранее россиянин выиграл 11 миллионов рублей на матче Первой лиги. Клиент букмекерской компании поставил более 1,3 миллиона рублей на игру между воронежским «Факелом» и костромским «Спартаком». Россиянин спрогнозировал, что воронежцы забьют больше двух мячей. Коэффициент на это событие составлял 8,50. Встреча прошла в ноябре прошлого года и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Факела».

