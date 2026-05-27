20:13, 27 мая 2026

Мужчина застрял в узкой пещере и провел там шесть часов в ожидании помощи

Антонина Черташ
Фото: TongTa25 / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина из Бруклина застрял в узкой расщелине и провел там шесть часов в ожидании помощи. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 17 мая в пещере Мерлинс-Кейв в городе Кейнан. Житель Нью-Йорка, чье имя не раскрывается, отправился в поход с друзьями. Они решили исследовать пещеры и забрались в одну из них. По словам спасателей, мужчина крепко застрял в расщелине. Из-за высокой влажности и температуры около 10 градусов по Цельсию его друзья начали замерзать, но сам мужчина в итоге не пострадал.

Рейнджеры лесной службы использовали перфоратор, чтобы убрать камни, находившиеся в нескольких сантиметрах от головы и спины мужчины. Через 20 минут бурения он смог выбраться. Спасатели отметили его позитивный настрой во время всей операции. Все участники происшествия покинули пещеру без серьезных травм.



