Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:08, 27 мая 2026Мир

Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

Дмитриев: Украине следует сосредоточиться на мире, а не на эскалации конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта», — посоветовал Дмитриев, подчеркнув, что мир является лучшей стратегией.

Ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он отметил, что «когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

    Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

    Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok