ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

ВСУ нанесли удар по Сватовской гимназии в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание гимназии № 7 в Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Он сообщил, что удар пришелся по кровле здания. «К счастью, там не было детей», — уточнил он.

Помимо этого, украинские войска атаковали гражданский автомобиль — два человека получили травмы разной степени тяжести, один человек не выжил.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.