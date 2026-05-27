Бывший СССР
22:25, 27 мая 2026

Пашинян раскрыл планы Армении на ЕАЭС и ЕС

Пашинян заявил, что Армения останется членом ЕАЭС и продолжит реформы для ЕС
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Армения продолжит одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и осуществлять реформы по стандартам Европейского союза (ЕС), пока это возможно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Политик отметил, что когда перед республикой встанет необходимость выбора, народ Армении объявит о своем решении. При этом своей задачей Пашинян назвал «лишь создание альтернативы».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом. В ответ на это премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.

