Рубио рассказал о больших проблемах у Кубы

Рубио: Куба находится в глубоком кризисе, но США готовы к диалогу и работе

Куба находится в глубоком кризисе, но США готовы к диалогу с властями государства. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«У Кубы большие проблемы... мы будем говорить с ними, мы будем работать над этим», — сказал он. Рубио отметил, что Вашингтон хочет благополучия для кубинского народа, выразив надежду на хороший исход.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил Рубио во лжи после его слов об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Дипломат считает, что таким образом госсекретарь пытается спровоцировать военную агрессию против острова.